Пока вы не уснули: «поворотный момент» в конфликте на Украине и усиление давления на Мерца

Сибига заявил о «поворотном моменте» в конфликте на Украине

В конфликте Российской Федерации и Украины в настоящее время наступает «поворотный момент», и для установления мира необходим «новый импульс», заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в конфликте между Москвой и Киевом сейчас наступает «поворотный момент».

Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая нанесли удар по Ярославской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Премьер Мадьяр: необходимо мирное соглашение между Россией и Украиной

Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантиии безопасности для Киева. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью Die ZIB.

Мадьяр отметил, что сейчас обе стороны теряют своих солдат на фронте, а граница остается «довольно стабильной». По этому, по его мнению, продолжать конфликт «нет смысла», поэтому Москва и Киев должны прийти к мирному соглашению.

Посол Украины Плахотнюк: Украина не будет торговать территориями

«Красной линией» Украины на переговорах являются территориальные уступки России.

Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил посол Украины в Канаде Андрей Плахотнюк.

ФОМ: Путину доверяют 71% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 71%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного с 15 по 17 мая среди 1,5 тыс. россиян.

Две россиянки попали под следствие за перевод денег в иностранный банк

В Запорожской области задержали двух женщин по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Они обвиняются по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

У крупнейшего в России производителя алюминия потребовали миллиарды рублей

АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) подал в Арбитражный суд Свердловской области иск к АО «Объединенная компания Русал — Торговый дом», структуре крупнейшего российского поставщика алюминия компании «Русал». Об этом со ссылкой на картотеку суда сообщает «Коммерсантъ».

Сумма исковых требований составляет 4,81 миллиарда рублей. Предварительное заседание намечено на 23 июня. Подробности дела не раскрываются, но в качестве третьего лица к нему привлекут Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Ученые нашла «инопланетный» материал внутри кратера Хапчхон

Корейские ученые, изучающие кратер Хапчхон, обнаружили слоистые структуры, созданные микробными сообществами, а также следы внеземного материала. Эта находка вновь поднимает вопрос о том, как впервые могла возникнуть жизнь на Земле, пишет Daily Mail.

По версии ученых, после падения астероида на месте удара образовалось горячее, богатое минералами озеро. Тепло сохранялось долгое время, создав «идеальную среду» для процветания микробов и создания строматолитов — древнейших следов жизни на Земле.

Лавров: конфликт на Украине должен закончиться устранением угроз безопасности РФ

Украинский конфликт должен завершиться устранением угроз РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Лавров обвинил Европу в подготовке нападения на Россию

Politico: Россия усилила давление на канцлера Германии Мерца

Россия якобы пытается «ослабить позиции» канцлера Германии Фридриха Мерца, чтобы поддержать оппозиционную партию «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает газета Politico.

Газета пишет, что по мере падения популярности канцлера в Германии Россия якобы «активизировалась», чтобы ускорить его «падение». Журналисты отмечают, что Москва «усилила давление» на Мерца, прекратив поставки нефти из Казахстана в восточную Германию и пытаясь «расколоть» общественное мнение в стране с помощью заявлений о кандидатуре экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль потенциального переговорщика от ЕС. Также Politico обратило внимание на то, что партия «Альтернатива для Германии» будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме.

