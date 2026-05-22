В ООН прокомментировали атаку ВСУ на общежитие с детьми в ЛНР

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) прокомментировали информацию об ударе, нанесённом Вооружёнными силами Украины по зданию колледжа в Старобельске. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель женевского офиса организации Шабия Манту заявила, что на текущий момент у ООН «имеются лишь отдельные сообщения о произошедшем, однако собранных данных пока недостаточно для формирования окончательной позиции».

В организации подчеркнули, что им известно о поступающих из различных источников сведениях относительно данного инцидента. В связи с этим сотрудники УВКПЧ продолжают активный сбор дополнительных материалов, которые позволят провести более детальный и всесторонний анализ случившегося.

Напомним, что 22 мая украинские военнослужащие нанесли удар по гражданскому объекту на территории Луганской Народной Республики — зданию, в котором проживали студенты местного колледжа. По последним данным, результатом атаки стала гибель как минимум четырёх человек, ещё 39 получили ранения различной степени тяжести.