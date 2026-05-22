Рубио назвал «образцового союзника» США в НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом считает своим «образцовым союзником» в НАТО Швецию. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время подписания меморандума о сотрудничестве между США и Швецией в области высоких технологий. По словам Рубио, США рассчитывают провести еще больше совместной работы со Швецией в будущем.

«В контексте НАТО — это образцовый союзник, но и страна, с которой мы очень плотно работаем долгое время за рамками НАТО», — заявил он.

Рубио также добавил, что в ближайшие годы США планируют укрепить это сотрудничество.

