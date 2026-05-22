Литва расширила черный список россиян-участников СВО с запретом на въезд в Шенген

Литва внесла в чёрный список с запретом на въезд в Шенгенскую зону около 600 граждан России, участвовавших в боевых действиях на Украине.

Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на данные департамента миграции республики.

«Все эти лица вносятся в список нежелательных в Литве, а также в информационную систему безвизового шенгенского пространства», — приводит BNS слова представителей миграционного ведомства.

Запрет на въезд в Литву будет действовать в течение 10 лет, а запрет на посещение всех стран Шенгенской зоны — 5 лет. Внесённые в чёрный список россияне не смогут обращаться за визами или проездными документами в литовские консульские учреждения. Любые визы или разрешительные документы, полученные ими от других стран Шенгена, будут считаться недействительными.

Литва ведёт санкционный «чёрный список» нежелательных иностранцев с марта 2022 года. Изначально в него включали лиц, которые, по мнению Вильнюса, «поддерживают действия, подрывающие территориальную целостность Украины».

В марте 2026 года список был расширен — тогда в него внесли 268 россиян. Нынешнее пополнение почти на 600 человек стало одним из самых массовых за всю историю ведения этого перечня.

Литовские власти не раскрывают конкретные имена внесённых в список, а также не уточняют, каким именно образом собиралась информация об участии этих людей в боевых действиях на стороне России. Это не первый случай, когда страны Балтии вводят персональные ограничения против граждан РФ, участвующих в специальной военной операции, однако Литва стала первой, кто синхронизировал свой национальный запрет с общешенгенской базой данных.