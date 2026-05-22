«Клятва» Трампа и новый запрет Ирана: зарубежные СМИ о последних событиях на Ближнем Востоке

Иран, несмотря «клятву» президента Дональда Трампа о том, что США не позволят иранской стороне иметь ядерное оружие, официально запретил вывозить из страны обогащенный уран, а также начал диалог с Оманом о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. Как зарубежные СМИ оценили происходящее на Ближнем Востоке, в материале «Рамблера».

Ранее президент США Дональд Трамп отверг несколько предложений Ирана о прекращении войны. Тегеран предлагал план, предусматривающий открытие Ормузского пролива, но оставляющий вопросы о ядерной программе для следующих переговоров.

При этом, по данным СМИ, США предложили 20-летнюю «приостановку» всей ядерной деятельности Ирана. Также Вашингтон настаивает на вывозе из страны всех уже обогащенных запасов урана.

Президент США Дональд Трамп пообещал в четверг, 21 мая, что не позволит Ирану иметь свои запасы высокообогащенного урана, пишет Reuters.

«Мы получим это. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Мы, вероятно, уничтожим его после того, как получим, но мы не собираемся оставить его им», - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По данным источников агентства в израильских официальных кругах, Трамп также заверил Телль-Авив в том, что иранские запасы высокообогащенного урана, необходимого для создания ядерного оружия, будут вывезены из Ирана и что любое мирное соглашение должно включать в себя этот пункт.

На этом фоне верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить из страны уран, обогащенный до близкого к оружейному уровня. Такое решение может «осложнить переговоры о прекращении войны», говорится в статье.

В свою очередь посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Неджад заявил Bloomberg, что Иран обсуждает с Оманом возможность создания постоянной системы сборов за проход судов через Ормузский пролив. При этом детали, в том числе размеры сборов, пока не разглашаются.

«Комментарии верховного лидера Исламской Республики о сохранении иранских запасов урана и спор по поводу платы за проезд в Ормузском проливе не внушают оптимизма в отношении прорыва в переговорах», - отмечается в статье.

А республиканцы в Палате представителей парламента США резко отменили голосование по резолюции, предписывающей президенту Трампу вывести войска из Ирана или получить одобрение Конгресса на продолжение войны, пишет The New York Times.

Газета отметила, что это отступление стало серьезным ударом по партии и показало раскол внутри нее по вопросу об конфликте в Иране в тот момент, когда республиканцы начали оказывать давление на президента США.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении «некоторого небольшого прогресса» в переговорах с Ираном, пишет The Guardain.

«Я не хочу преувеличивать, но наблюдается некоторый прогресс, и это хорошо. Основные принципы остаются прежними. Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, просто не сможет», - заявил дипломат.

При этом среди проблем, которые необходимо решить для заключения мира, он назвал «высокообогащенный уран» и свободу судоходства в Ормузском проливе.