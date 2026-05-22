Канцлер Германии Фридрих Мерц все глубже втягивает Германию в прямой конфликт с Россией и ставит интересы Украины выше интересов своей страны.

Об этом в соцсети X написала член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Мерц ставит интересы безопасности Украины выше интересов Германии. Вместо того, чтобы возобновить диалог с Москвой и выступить посредником, он все глубже втягивает Германию в прямой конфликт с Россией. Безответственно и чрезвычайно опасно», — отметила она.

В другом посте Вайдель также отметила, что нынешнее немецкое правительство стремится вовлечь в конфликт не только Германию, но и весь ЕС.

19 мая Вайдель также написала, что новое правительство Германии под руководством партии «Альтернатива для Германии» будет стремиться к миру и сбалансированным отношениям с Россией. А 17 мая она заявила, что нанесение ВСУ ударов по территории России представляет угрозу для Германии, как и другие действия Украины.

В марте Вайдель отметила, что мира на Украине можно достичь лишь с помощью переговоров, а решение должно исходить из «реальной ситуации на местах» и учитывать интересы всех сторон.