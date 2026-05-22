В резиденцию Макрона нагрянули силовики

21 мая в резиденции президента Франции — Елисейском дворце — провели обыски. Расследование касается многолетних госконтрактов, которые получала компания Shortcut Events на организацию церемоний переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.

Французская финансовая антикоррупционная бригада проверяет, почему на протяжении более 20 лет (с 2002 по 2024 год) эти заказы доставались одной и той же фирме. Следователи хотят выяснить, были ли нарушения при присуждении контрактов и не имел ли место сговор или незаконное лоббирование интересов компании.

Ранее, в апреле, попытка провести обыск в Елисейском дворце не увенчалась успехом. Зато тогда правоохранители осмотрели офисы Shortcut Events, центр национальных памятников (он занимается присуждением контрактов) и дома ряда лиц, причастных к делу.

Расследование привлекло широкое внимание СМИ и общественности: ситуация, когда следователи приходят с обысками в официальную резиденцию главы государства, во Франции случается редко. Результаты проверки могут пролить свет на прозрачность распределения крупных государственных заказов.