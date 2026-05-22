Действия Британии по России и Украине вызвали ярость союзников по НАТО

Глава МИД Великобритании Иветт Купер оказалась под давлением союзников сразу по двум направлениям на саммите НАТО в Швеции. Об этом сообщает Sky News.

Во-первых, отмечается, что «европейские лидеры в ярости от решения Великобритании отложить введение нефтяных санкций против России». Также, по данным источников, недовольство вызвали и итоги разговора премьер-министра Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, по оценкам источников, «был напряженным».

Во-вторых, сообщается, что у США сохраняется недовольство из-за недостаточного участия Британии в военной поддержке Вашингтона в конфликте с Ираном.

19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.

При этом министр торговли Крис Брайант в ходе выступления в парламенте извинился за решение смягчить санкции против России, добавив, что лицензию «приостановят при первой возможности».