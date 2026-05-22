Венгрия не будет отправлять своих солдат на Украину, заявил премьер-министр Петер Мадьяр в интервью Zeit im Bild.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной миротворческой миссии, глава венгерского правительства сказал: «Мы не планируем отправлять венгерских солдат на Украину».

Сначала, по его словам, необходимо дождаться окончания конфликта и подписанных соглашений и только потом все члены Евросоюза будут изучать возможности.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Представитель Кремля пояснял: пространство для свободы принятия решений у Киева сокращается по мере наступления ВС РФ, а продолжение конфликта стало для Украины и опасным, и бессмысленным.