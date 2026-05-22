В Румынии объяснили, почему нет смысла обсуждать вступление Украины в НАТО

Минобороны Румынии: вступление Украины в НАТО не будут обсуждать до конца боев
Государственный секретарь минобороны Румынии Сорин-Дан Молдован считает преждевременным обсуждать присоединение Украины к НАТО, поскольку на ее территории продолжаются боевые действия.
Такое мнение он высказал европейскому изданию Politico.
Румынский лидер Никушор Дан скептически оценивает шансы на скорое завершение украинского конфликта. Несмотря на поддержку Киева, недавно он не приехал встречать президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Бухареста.
Румыния является полноправным членом НАТО, в марте там проходили масштабные учения альянса, а в прошлом году на ее территории решили открыть новый логистический хаб для переправки военной помощи блока Украине.