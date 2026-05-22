Во Франции выразили разочарование в НАТО

Французский политик Марин Ле Пен, возглавляющая партийную фракцию «Национальное объединение» в Национальном собрании, высказалась за выход страны из объединённой военной структуры НАТО.

Соответствующее заявление политика приводит «Интерфакс».

«Я убеждена, что необходимо покинуть единое командование Альянса», — заявила Ле Пен.

При этом она уточнила, что не выступает за полный разрыв с блоком и выход Франции из самой организации. По словам политика, ключевой вопрос сегодня — это цена, которую Париж платит за членство в НАТО. Кроме того, Ле Пен настаивает на смене приоритетов блока: Североатлантический альянс, считает она, должен сосредоточиться на противодействии исламистскому фундаментализму.

На вопрос, поддерживает ли она роспуск НАТО, глава фракции «Национальное объединение» ответила отрицательно.

Напомним, что при президенте Николя Саркози, в 2009 году, Франция вернулась в объединённое военное командование Альянса. До этого, начиная с эпохи генерала Шарля де Голля, страна более четырёх десятилетий сохраняла самостоятельный статус в этом вопросе.