Экс-президент Украины Петр Порошенко (признан в России экстремистом и террористом) создал специальный тыловой батальон, чтобы укрыть от отправки на фронт своих приближенных и соратников. При этом собственных сыновей, подлежащих призыву, политик вывез в Лондон, а почти полсотни своих подчиненных и знакомых оформил «на службу» в 206-й отдельный батальон территориальной обороны. Такие разоблачения сделал человек, который сам проходил службу в этом подразделении, Владимир Бойко.

© Московский Комсомолец

По словам Бойко, Порошенко использовал батальон как убежище для широкого круга лиц. В их число вошли не только бывшие народные депутаты, но и личные охранники, водители и даже садовник экс-президента. Все эти люди были оформлены в батальон, но при этом реальных должностей не занимали и боевых задач не выполняли. Суть схемы заключалась в том, чтобы получить военно-учетные документы, которые позволяли избежать отправки в действующую армию и на передовую.

Более того, Порошенко спрятал «на службе» от уголовных дел еще ряд политиков из своего ближайшего окружения. Только за первые пару дней работы механизма в батальон оформили около 40 человек. Среди тех, кто нашел убежище в тыловом подразделении, называются такие громкие имена, как Александр Турчинов, Владимир Омелян, Василий Бурба и Владимир Вятрович. Эти лица, как утверждает свидетель, не занимали никаких реальных должностей в подразделении, числясь там лишь формально.

Взамен за предоставленную услугу по спасению от мобилизации Порошенко направлял часть финансовой помощи с пожертвований украинских граждан руководству батальона. Кроме того, штаб 206-го батальона территориальной обороны был размещен в столичном офисе партии Порошенко «Европейская солидарность».