В конфликте Российской Федерации и Украины в настоящее время наступает «поворотный момент», и для установления мира необходим «новый импульс», заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

© Московский Комсомолец

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в конфликте между Москвой и Киевом сейчас наступает «поворотный момент».

«Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трех важнейших элементах: дипломатии, давлении и силе», — поделился своей точкой зрения Сибига.

Украинский министр указал на то, что необходим новый импульс в усилиях по установлению мира и наряду с этим усиление долгосрочных ограничительных мер и других рычагов воздействия.

Зеленский прокомментировал атаку ВСУ на Ярославскую область

Сибига также отметил, что гарантией мира является рост расходов на оборону. Дипломат призвал всех членов Североатлантического альянса внести свой вклад в оборону Украины.