Карапетян заявил о готовности выйти из ОДКБ

Лидер партии "Сильная Армения", российский предприниматель Самвел Карапетян заявил, что в случае своего избрания премьер-министром он готов пойти по пути выхода Армении из состава ОДКБ, если выяснится, что организация не приносит пользы.

"В первую очередь мы исследуем процессы того, почему ОДКБ повела себя так, почему Россия повела себя так. Если увидим, что это, как вы [журналист] сказали, бессмысленная организация, то, конечно же, выйдем", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что, возможно, причина проблем в том, что именно власти Армении не смогли сотрудничать с ОДКБ.

В сентябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. В октябре 2024 года глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме в Варшаве по вопросам безопасности заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ. В декабре того же года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата.

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с Пашиняном 1 апреля 2026 года отметил, что, после того как Ереван в Праге в 2022 году признал, что Карабах является частью Азербайджана, "вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, было бы совсем некорректно".