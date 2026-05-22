Россия якобы пытается «ослабить позиции» канцлера Германии Фридриха Мерца, чтобы поддержать оппозиционную партию «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает газета Politico.

Газета пишет, что по мере падения популярности канцлера в Германии Россия якобы «активизировалась», чтобы ускорить его «падение». Журналисты отмечают, что Москва «усилила давление» на Мерца, прекратив поставки нефти из Казахстана в восточную Германию и пытаясь «расколоть» общественное мнение в стране с помощью заявлений о кандидатуре экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль потенциального переговорщика от ЕС. Также Politico обратило внимание на то, что партия «Альтернатива для Германии» будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме.

«Стратегия Путина состоит в том, чтобы воспользоваться политическими слабостями Мерца, особенно касающимися недовольства немцев состоянием экономики, и обострить разногласия по военной поддержке Украины со стороны Берлина», — отмечает издание.

Также Politico пишет, что Кремль называет Мерца «неэффективным и отстраненным человеком», его отказ восстановить энергетические связи с Россией представляется как «экономическое самоубийство», а коалицию Мерца изображают как «безрассудных поджигателей войны». При этом партия «Альтернатива для Германии» оценивается позитивно.

«Многие из этих нарративов находят особенно сильный отклик в бывшей восточной Германии, где общественное мнение, как правило, более благосклонно относится к Москве. В преддверии региональных выборов в сентябре аналитики ожидают, что поддерживаемые Кремлем сети активизируют онлайн-кампании влияния для усиления и распространения этих сообщений», — пишет СМИ.

17 мая результаты проведенного социологическим институтом Insa опроса показали, что 84% опрошенных граждан Германии сильно или очень сильно обеспокоены положением дел в стране. В начале мая 76% опрошенных жителей Германии также оказались недовольны работой правительства Мерца.

В конце апреля опрос Insa показал, что канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в аутсайдерах по популярности среди немецких политиков. Также в апреле 80% немецких граждан выразили недовольство работой Мерца.