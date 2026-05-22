Власти Финляндии желают выстроить мирные отношения с Россией.

Об этом сказала министр иностранных дел страны Элина Валтонен.

«Мы хотели бы выстроить исключительно мирные отношения», — цитирует её ТАСС.

При этом дипломат назвала Россию «угрозой миру».

Ранее кабмин Финляндии опубликовал доклад, где говорится, что «агрессивные действия России представляют собой долгосрочную угрозу».

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с RT заявил, что в финском обществе всегда были достаточно сильные русофобские, антироссийские настроения.

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман заявил в беседе с RT, что финское руководство решило пожертвовать экономическим благополучием своей страны в угоду интересам Брюсселя и Вашингтона.