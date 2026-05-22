Обзор иноСМИ: Трамп дал заднюю в вопросе Польши, охота 14 истребителей США на НЛО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Stocktrek Images, Inc./ТАСС

«Трамп дал заднюю в вопросе войск для Польши»

Президент США Дональд Трамп объявил о планах направить в Польшу «дополнительный» контингент из 5 000 американских военнослужащих. Это заявление прозвучало спустя всего несколько дней после того, как Пентагон решила приостановить давно запланированную переброску сил в эту страну, пишет The Guardian. По словам Трампа, решение направить «дополнительные» силы он принял с учетом «успешного избрания президента Польши Кароля Навроцкого» и своих хороших отношений с ним. Пока неясно, будут ли эти войска размещены на ротационной или постоянной основе, а также связано ли это решение с предыдущим шагом Трампа по выводу 5 000 военных из Германии. Сейчас в Польше дислоцировано около 10 000 американских военнослужащих. Как отмечает The Guardian, заявление Трампа знаменует собой «редкий шаг назад» со стороны Вашингтона.

Ранее Пентагон сообщил, что отложит ротацию в Польшу 4 000 американских военнослужащих из состава 2-й бронетанковой бригадной тактической группы. В Минобороны США пояснили, что это необходимо в рамках более масштабного пересмотра структуры американского военного присутствия в Европе. Всего лишь два дня назад вице-президент США Джей Ди Вэнс защищал это решение. В беседе с польским репортером он отметил, что Вашингтон хочет, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за собственную оборону и безопасность. Решение Пентагона, которое, судя по всему, застало Варшаву врасплох, вызвало тревогу у высшего руководства Польши, обеспокоенного «жесткой позицией России в регионе». Кроме того, этот шаг раскритиковали в Конгрессе США.

Рассекречена «охота на НЛО» тринадцати истребителей США

Рассекреченные документы показали, что однажды США пришлось поднять в воздух сразу 13 истребителей, чтобы перехватить неопознанный летающий объект (НЛО), пишет Newsweek. Архив объемом более 300 страниц опубликовала общественная организация, которая борется за раскрытие информации об НЛО. Общественники смогли получить эти аналитические отчеты от Агентства национальной безопасности (АНБ) США благодаря официальному запросу. В одном из документов - из которого была удалена большая часть личных данных - очевидец описал загадочный звездообразный объект и подчеркнул, что это «точно не мог быть самолет». Согласно отчету, объект на большой высоте быстро перемещался вверх и вниз, а также «постоянно кружился». Очевидец добавил, что НЛО излучал «белый свет» с легким «голубоватым» оттенком.

В других документах подробно описывается объект с двумя желтыми огнями, который летел очень низко и абсолютно бесшумно, а затем изменил направление с севера на запад. Еще в одном рапорте упоминается объект со «со светящимся шлейфом длиной 22 метра, который спиралью расходился из черного центра». Один из файлов под грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, UMBRA» детально описывает «сферический или дискообразный» НЛО. Очевидцы отметили, что он светил ярче солнца, а его размер составлял примерно половину диаметра Луны.

«Европа превратилась в джунгли из цветущего сада»

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, покинувший пост в конце 2024 года, олицетворяет собой трагедию угасающего европейского высокомерия, считает автор American Thinker. Он напомнил, как в 2022 году Боррель спровоцировал международный скандал, назвав Европу благополучным «садом», а остальной мир - угрожающими «джунглями», которые «могут вторгнуться». По иронии судьбы, это метафорическое вторжение произошло гораздо раньше и было согласовано изнутри: речь идет о «фатальном» решении канцлера Ангелы Меркель в 2015 году открыть границы для миллионов мигрантов под лозунгом «Мы справимся», которое спровоцировало долгосрочный кризис безопасности, рост преступности и колоссальные долги. Не имея реальных военных рычагов для защиты континента, Боррель пытался превратить молодых дипломатов в «агентов убеждения», но его циничная прямота вызвала лишь ярость у леволиберальной общественности, зацикленной на догме «мультикультурализм превыше всего».

Сегодня, наблюдая за тем, как Дональд Трамп перекраивает мир без оглядки на Брюссель, Боррель критикует Белый дом, защищает Владимира Зеленского и называет заявления Джей Ди Вэнса «объявлением политической войны Евросоюзу». Однако за этой агрессивной риторикой скрывается горькое признание полного краха евроцентристской модели, считает автор статьи. Еврократы наивно верили, что смогут управлять планетой через бюрократические правила, одновременно пользуясь защитой США, энергоресурсами России и импортом из Китая. В итоге Боррель вынужден констатировать, что ЕС «не приспособлен для современного мира» и «малозначителен в международной политике». По мнению автора статьи, европейская имперская гордыня окончательно похоронена из-за отсутствия у ЕС собственной армии, а также на фоне «тирании углеродных квот» и миграционного кризиса. Былой «сад» безвозвратно уничтожен спесью его же создателей, и теперь сама Европа превратилась в те самые «джунгли».

Цифровая гегемония США: Трамп забирает рынок стейблкоинов

Немецкая газета Handelsblatt рассказала, что в международных финансах разворачивается новый виток геополитического соперничества: стейблкоины (цифровая валюта, курс которой привязан к обычной государственной валюте) превратились в мощный инструмент борьбы за цифровую гегемонию, где США лидируют, а Европа отчаянно пытается их догнать. На сегодняшний день более 99% этого рынка объемом в 300 миллиардов долларов приходится на цифровой доллар, в то время как европейская валюта, обеспечивающая пятую часть мировых денежных потоков, в цифровом сегменте занимает менее одного процента. Эксперты называют это не иначе как «ошибкой округления». На фоне масштабной наступательной кампании Уолл-стрит по токенизации активов, поддерживаемой администрацией Дональда Трампа, американские эмитенты стейблкоинов вроде Tether уже стали крупнейшими держателями гособлигаций США. Они скупают госбумаги в промышленных масштабах и фактически цементируют позиции доллара как мировой резервной валюты. Для Вашингтона это не просто технологическое лидерство, а способ создать инфраструктуру будущего и диктовать свои стандарты всей планете.

Осознавая масштабы угрозы и свою уязвимость перед американской экспансией, европейский финансовый сектор бьет тревогу: по мнению аналитиков, стейблкоины стали «новейшим проявлением геополитической конкуренции». В ответ на вызов Брюсселя банковский консорциум Qivalis намерен во второй половине года запустить собственный евро-стейблкоин, цель которого - снизить «зависимость от мощи США» и защитить суверенитет Старого Света. Однако эксперты МВФ и Европейского Центробанка предупреждают и о другой стороне этого бума. Если прогнозы Bloomberg оправдаются и объемы транзакций цифровых валют достигнут 56 триллионов долларов к 2030 году, любая паника на рынке и массовый сброс токенов могут спровоцировать «эффект домино», способный затопить рынки гособлигаций и парализовать классическую банковскую систему. Тем не менее, пока регуляторы просчитывают риски глобального шторма, Белый дом открыто заявляет о намерении удерживать статус технологического лидера, заставляя Европу ускорять темпы в этой цифровой гонке на выживание.

«Дыра в щите: почему вывод войск Трампом - не главная проблема для Европы»

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом окончательно развеяло иллюзии тех аналитиков, которые призывали воспринимать его «серьезно, но не буквально» и оправдывали всё его дерзкой тактикой в духе «искусства сделки», пишет The Spectator. По мнению автора статьи, фиксированный, параноидальный и высокомерный взгляд Трампа на мир привел к тому, что США начали планомерно сокращать свое участие в оборонных моделях НАТО. Трамп, всегда видевший в альянсе лишь клику европейских нахлебников, обманом заставивших Америку платить за свою безопасность, перешел от угроз к действиям, запустив вывод войск из Германии и пригрозив оставить без прикрытия Испанию и Италию. И хотя для НАТО это пока не означает «вымирания» (на континенте все еще дислоцировано более 65 тысяч американских военных), вектор движения обозначен предельно ясно. Вектор этот указывает, что европейским государствам придется в экстренном порядке наращивать собственные силы.

Однако простая численность войск - это слишком грубая метрика, и главная опасность для Европы кроется не в дефиците живой силы, а в потере ключевых американских «стратегических инструментов поддержки». Европейские члены НАТО критически и почти полностью зависят от США в таких высокотехнологичных сферах, как космическая разведка, радиоэлектронный перехват, стратегическая военно-транспортная авиация и дозаправка в воздухе. Более того, хребтом европейской противоракетной обороны по-прежнему остаются американские комплексы Patriot и THAAD, а в сфере высокоточных ударов большой дальности Европа тотально зависит от ракет Tomahawk. Эти сложнейшие системы вооружения невозможно создать и запустить в производство в одночасье - совместные англо-германские разработки войдут в строй в лучшем случае к 2030-м годам. Именно эти колоссальные технологические дыры, а не нехватка солдат, должны вызывать наибольшую тревогу у европейских лидеров, которым теперь придется решать многослойную головоломку: как закрыть критические бреши и в то же время уговорить Вашингтон не лишать Европу американского щита.