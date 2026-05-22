В Грузии обвинили немецкого посла во лжи

Посол Германии в Грузии Петер Фишер, критикующий местные власти и поддерживающий радикальную оппозицию, виновен во лжи и нарушении имиджа дипломатии. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Глава высшего законодательного органа республики прокомментировал высказывание Фишера о том, что ему неприятны обвинения со стороны грузинских властей предложением «перестать лгать и поддерживать насилие».

«В течение трех лет работы в Грузии этот человек разрушил тридцатилетнюю дружбу Грузии и Германии. Он отождествляется в Грузии с насилием, дезинформацией, потворством пропаганде. Это печально», — сказал Папуашвили.

В сентябре прошлого года генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе сообщил о пересечении Фишером «красных линий». По словам чиновника, дипломат «вовлечен во внутриполитические процессы, стимулирует экстремизм и противостояние, раскол в обществе».