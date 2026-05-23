Раскрыты сроки заключения соглашения США и Ирана

США и Иран могут объявить о проекте мирного соглашения 24 мая.

Об этом пишет The Washington Times (WT).

«Проект предложения был согласован рано утром в субботу [23 мая] и, как ожидается, будет объявлен в течение 24 часов», — отмечает издание.

Соглашение поддержали ключевые участники переговоров, среди которых спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Калибаф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что нового удара США по Ирану, скорее всего, не будет, стороны близки к соглашению. Высокопоставленный американский чиновник, ознакомленный с деталями переговоров, заявил, что Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о прекращении войны, указал Равид.