Рубио выступил с жестким заявлением о ситуации в Ормузском проливе

Американская администрация считает неприемлемым взимание сборов с судов в международных водах, в особенности в Ормузском проливе. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в Хельсингборге, где пройдет встреча глав МИД стран НАТО.

"Касательно [Ормузского] пролива, Иран пытается ввести систему сборов за проход через него. Кстати, они пытаются убедить Оман присоединиться к этой системе сборов на международном водном пути. Ни одна страна в мире не должна соглашаться на это. Я не знаю ни одной страны в мире, которая бы это поддерживала, кроме Ирана, но ни одна страна в мире не должна соглашаться на это", — сказал Рубио после беседы с генсеком альянса Марком Рютте.

"Я не знаю никого в мире, кто бы поддерживал систему взимания сборов за проход по международному водному пути, это просто недопустимо. Этого не может быть. Если это произойдет в Ормузском проливе, то произойдет и в пяти других местах по всему миру. Почему бы странам по всему миру в таком случае не сказать: „Ну, мы тоже хотим это сделать", — добавил госсекретарь.