Рубио заявил о небольшом прогрессе на переговорах по Ирану

Американская администрация фиксирует небольшой прогресс на переговорах по ситуации вокруг Ирана.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в городе Хельсингборг, где пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.
"Что касается Ирана, то <...> мы ждем сообщений о переговорах, которые сейчас ведутся. Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но наблюдается небольшое движение, и это хорошо. Основные принципы остаются прежними. Иран не должен обладать ядерным оружием, это просто невозможно. [Тегеран] <...> никогда не должен получить ядерное оружие, и для достижения этой цели нам придется решить вопрос об обогащении урана. Нам придется решить вопрос о высокообогащенном уране", - сказал глава американской дипломатии после беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.