Взрыв произошел на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии

Взрыв произошёл на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии
Взрыв произошёл на заводе нефтегазовой компании MOL в венгерском Тисауйвароше, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
«На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения», — написал он в своих соцсетях.
На место происшествия выехали венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.
В конце октября прошлого года взрывы и пожары произошли на двух предприятиях в Румынии и Венгрии.
The American Conservative писал, что за атаками по НПЗ в Венгрии и Румынии может стоять Украина.