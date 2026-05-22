Взрыв произошел на заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии

Взрыв произошёл на заводе нефтегазовой компании MOL в венгерском Тисауйвароше, сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

«На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения», — написал он в своих соцсетях.

На место происшествия выехали венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.

В конце октября прошлого года взрывы и пожары произошли на двух предприятиях в Румынии и Венгрии.

The American Conservative писал, что за атаками по НПЗ в Венгрии и Румынии может стоять Украина.