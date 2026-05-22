Глава МИД Эстонии заявил о «праве» Украины на удары дронами по России

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал «фейками» информацию России об открытии прибалтийскими странами неба для пролета украинских дронов и выразил уверенность в том, что Москва таким образом хочет «расколоть единство Запада». Об этом пишет «Укринформ».

Он отметил, что в последние несколько недель Таллин наблюдает все больше украинских беспилотников, которые залетают на территорию Эстонии. Однако Цахкна считает, что «ответственность за это несет Россия».

«Это фейки, потому что мы этого не разрешаем, но я хочу заверить вас, что Украина имеет полное право бить по этим целям глубоко в России. Так что я думаю, что Украина, конечно, будет продолжать. Да, им нужно быть осторожнее, но вся ответственность в этом отношении лежит на России», – уверен Цахкна.

По его мнению, Россия якобы продвигает «дезинформационную кампанию», пытается «расколоть единство» западных стран и подтолкнуть их «к большему давлению на Украину», чтобы Киев «прекратил эти атаки».

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что над республикой сбили украинский дрон. Тогда же минобороны Эстонии заявило о том, что не разрешало ВСУ использовать свое воздушное пространство для пролета дронов. 20 мая Цахкна также написал, что инциденты с дронами «являются прямым результатом конфликта и провокаций России».

Также 10 мая Эстония потребовала от Украины более четкого контроля за своими беспилотниками».