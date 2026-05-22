Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече со своими коллегами из стран НАТО в Хельсингборге намерен предложить новый механизм долгосрочной финансовой помощи Украине. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Взамен, как отмечает издание, партнеры по НАТО должны получить выгоду "от достижений украинской оборонной промышленности". США, как подчеркивает журнал, вероятно, в нем участвовать не будут. По замыслу главы МИД ФРГ, данный механизм должен быть утвержден на июльском саммите НАТО в Турции.

Хотя ЕС предоставляет Киеву кредит в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети финансовых потребностей Украины на ближайшие два года, по-прежнему остается брешь в размере нескольких десятков миллиардов евро. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе говорят примерно о €40 млрд, констатирует Der Spiegel. Инициатива германской стороны призвана, с одной стороны, гарантировать, что обещания стран-доноров Украине действительно выполняются. Речь, по данным источников, идет о мониторинге. С другой стороны, Вадефуль хочет привлечь больше средств для поддержки Украины и расширить базу финансирования.

При этом должны учитываться экономические возможности государств-членов. В то же время правительство ФРГ рассчитывает на то, что другие страны примут более активное участие в финансовых обязательствах - распределение бремени должно происходить не только через Атлантику, но и между самими европейцами. В качестве ответной услуги государства должны получить доступ к разработкам украинской оборонной промышленности, резюмирует Der Spiegel.