Президент РФ Владимир Путин может иметь планы по завершению конфликта к концу 2026 года на условиях российской стороны, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Вместе с тем в Кремле соответствующие данные опровергают.

© Московский Комсомолец

Глава российского государства якобы намерен к концу 2026 года добиться полного контроля над Донбассом, а также широкого соглашения о безопасности с Европой, которое будет предполагать признание новых территорий Российской Федерации, поделились подробностями источники агентства.

При этом официальный спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент РФ Владимир Путин установил какой-либо срок для завершения конфликта.

9 мая Путин заявил, что украинский конфликт приближается к своему завершению. Затем Песков отметил, что наработки по мирному процессу дают возможность говорить о том, что конфликт «близится к завершению», однако, по словам пресс-секретаря российского лидера, говорить о какой-то конкретике сейчас не приходится.

20 мая Песков сказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский является главным препятствием для разрешения украинского конфликта.