В Раде рассказали о подготовке к отстранению Зеленского

На Украине активно готовится отстранение президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, свидетельствами тому являются дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против ближнего круга украинского лидера и требования со стороны Европы о передаче контроля над силовыми структурами и Генеральной прокуратурой.

«Подготовка к отстранению Зеленского от власти видна невооруженным взглядом. (...) Все это — очевидная подготовка в перехвату контроля над системой тогда, когда это понадобится», — написал Дубинский.

Ранее профессор Генуэзского университета Паоло Бекки написал, что США хотят ослабить Зеленского, используя для этого расследования НАБУ.