Рютте высказался об изменении роли США в НАТО

Тенденция снижения зависимости европейских стран от США в рамках Североатлантического альянса будет продолжатся.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«США будут играть ключевую роль в Европе как в ядерной обороне, так и в традиционной обороне, поэтапно усиливая ее (...) Но давайте внесем ясность: траектория, по которой мы движемся, — а именно, укрепление Европы и НАТО, с постепенным уменьшением зависимости от одного союзника [США] с течением времени — будет продолжена», — подчеркнул он.

Также Рютте поприветствовал объявление президента США Дональда Трампа о переброске 5 тысяч военнослужащих в Польшу.

Ранее стало известно, что Трамп в недавнем телефонном разговоре отчитал главу Пентагона Пита Хегсета из-за принятого им решения приостановить переброску войск в Польшу.