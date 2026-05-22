Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) назвала неприемлемым для него предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца по Украине.

«Игнорируется тот факт, что Украиной правит лидер, который не приемлет компромиссов», - поделилась своей точкой зрения она.

Мендель напомнила, что Зеленский не раз говорил о том, что ему не нужно "второсортное" членство в Европейском союзе.

Бывший пресс-секретарь главы киевского режима добавила, что этот политический флирт Мерца еще сильнее ударит по его рейтингам.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о Евросоюзе, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее потребовал от Европейского союза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры стран Запада неоднократно указывали на несоответствие законодательства бывшей советской республики европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является кардинальное реформирование. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены европейского объединения не готовы озвучить украинской стороне дату ее вступления в блок.