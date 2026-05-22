Арестованного в Турции за домогательства российского туриста отпустили под подписку

Российского туриста Виктора Трохина, арестованного в Турции за домогательства к местному жителю, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в настоящее время мужчина находится с женой Анной в отеле, который продлил им бесплатно проживание до 29 мая. Супруги обратились за помощью к местному адвокату, заплатив ему 1,2 тысячи евро (около 100 тысяч рублей). Ближайшее судебное заседание определит судьбу туриста.

При этом ситуация осложняется предстоящим исламским праздником Курбан-байрам, из-за которого государственные органы, в том числе суды, не будут работать. Россиянам придется ждать решения в Турции.

В мае семья Трохиных поехала на отдых в Кемер. Они разместились в отеле Corendon Hydros Club и в один из вечеров пошли на вечеринку. Там Виктор во время танцев задел локтем местного мужчину по имени Волкан. Из-за случайного прикосновения возник конфликт, после чего супруги вернулись в гостиницу.

На следующий день Волкан обратился в полицию и обвинил Трохина в домогательствах. При этом он пообещал забрать заявление, если россияне выплатят ему 2 тысячи евро (166 тысяч рублей). С тех пор россиянин сидел в СИЗО.