Война на Ближнем Востоке приблизила «развод» США и Европы

Отношения США и Европы приближаются к конфронтации, и катализатором «развода» стал конфликт в Иране. Чем это грозит НАТО, и почему позиции союзников все больше расходятся, разбиралась газета «Известия.

Напомним, США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Помимо ударов по американским базам и территории Израиля, Тегеран перекрыл Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен на энергоносители. Европейские страны отказались поддержать США в военных действиях против Ирана, что вызвало резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер отметил, что испытывает отвращение и к НАТО, так как ему отказали в помощи. По его словам, он «всегда знал, что они — бумажные тигры».

После чего глава Пентагона Пит Хегсет внезапно отменил переброску двух американских военных контингентов в Европу и распорядился вывести часть персонала с континента. Также, по данным СМИ, Трамп приказал вывести из Германии пять тысяч американских военных и отменил решение экс-президента Джо Байдена развернуть там еще один батальон в конце 2026 года.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит 21–22 мая в Швеции, посвящена планам США по постепенному выходу из системы европейской безопасности, отмечает газета.

Она проходит на фоне смещения фокуса внимания американцев на Индо-Тихоокеанский регион, где главным соперником для них является Китай. При этом для Европы главным оппонентом является Россия.

«Эта линия уже дает раскол по приоритетам внутри НАТО, поскольку альянс лишился общего врага, против которого можно объединиться. Если раньше эту функцию выполнял СССР, то теперь попытка сделать общим врагом Китай не поддерживается Евросоюзом. Еще одним фактором дисбаланса выступает Турция, которая, хоть и является членом НАТО, но проводит самостоятельную региональную политику», - отмечается в статье.

Также дисбаланс в отношения союзников по НАТО привнесло и закрытие Ормузского пролива, так как США не сильно пострадали от этого, а вот для стран Европы удар оказался значительным. Таким образом, развязанный США и Израилем конфликт с Ираном дополнительно подорвал единство в НАТО.

Еще одним фактором стало то, что противостояние с Ираном истощает арсенал Североатлантического альянса, так как США сокращают ресурсы, которые были бы доступны участникам объединения в случае войны или вторжения. И ЕС рискует столкнуться не только с дефицитом оружия для Украины, но и для обеспечения собственной безопасности.

При этом Европа продолжает зависеть от американских разведданных, а также от облачных технологий, программного обеспечения и цифровых платформ. А курс на «технологический суверенитет», взятый Евросоюзом, трудноосуществим, так как в европейских странах нет необходимого количества ресурсов для этого.

Еще одним фактором «развода» стало снижение в мире роли глобальных союзов, а США взяли курс на минилатерализм, то есть на участие небольшой группы стран в решении конкретных международных вопросов. Так, они опираются на диалог между Австралией, Индией, США и Японией (QUAD), военно-политический блок Австралии, Великобритании и США (AUKUS) и Трехсторонний стратегический диалог США, Австралии и Японии.

«По сути это демонстрирует переход от системы глобального сдерживания к решению отдельных задач на международном поле в интересах конкретных государств», - подчеркивается в статье.

Напомним, что отношения между США и Европой резко ухудшились и из-за того, что Дональд Трамп заявил о необходимости американского контроля над Гренландией. В Белом доме отмечали, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».