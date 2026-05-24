Китай придумал способ перехитрить Трампа

Китай придумал способ перехитрить президента США Дональда Трампа. Как Пекин отменяет пошлины на товары из Африки.

Этот «политически дальновидный» шаг резко контрастирует с массированным введением тарифов со стороны США, отмечает издание.

С 1 мая Пекин отменил пошлины на все товары 53 из 54 африканских стран, стремясь завоевать бизнес и влияние на континенте. Все товары, от вина до семян кунжута и шерсти, поступают в Китай без пошлин из всех стран, кроме крошечной Эсватини, которая поддерживает дипотношения с Тайванем.

Аналитики считают, что этот шаг может еще больше приблизить миллиардное население Африки и ее огромные минеральные ресурсы к Китаю.

«С политической точки зрения это решение весьма дальновидно», — указал Ронак Гопалдас из консалтинговой фирмы Signal Risk, специализирующейся на политических рисках в Африке. По его мнению, это укрепляет имидж Пекина как стабильного и надежного партнера на фоне непоследовательной позиции Трампа.

Кроме того, этот шаг может помочь Китаю обеспечить бесперебойные цепочки поставок важнейших минералов, таких как кобальт, медь и колтан. Он также открывает новые возможности для китайских компаний сотрудничать с африканскими правительствами в реализации инфраструктурных, логистических и производственных проектов.

Президент США Дональд Трамп посетил Китай с госвизитом 13 мая. Он и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры. Позже глава Белого дома описал эту встречу словом «отлично». Он также назвал Китай невероятным и красивым местом.