Инициатива немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине ассоциированного членства в ЕС может втянуть европейские государства в войну с Россией.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

Отмечается, что при реализации инициативы Украине предоставят военные гарантии безопасности. Предложение Мерца может выйти за рамки поставок оружия, отметили авторы материала.

«В чрезвычайной ситуации это может превратить европейскую поддержку в соответствующую ответственность Европы в войне», — говорится в публикации.

Ранее в Bloomberg писали, что канцлер Германии настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос.

Руководитель геополитического института (IGPI) Херберт Мартин в разговоре с RT заявил, что идея предоставления Украине получленства в ЕС продвигается под давлением США, которые зашли в тупик в украинском конфликте.

Мерц оценил шансы России на победу

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что предложенный канцлером ФРГ статус Украины разорит ЕС.