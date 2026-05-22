Лукашенко заявил, что не слушает угрозы Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал очередные выпады с украинской стороны. Он подчеркнул, что не реагирует на угрозы, и объяснил свое отношение к происходящему. Слова белорусского лидера публикует близкий к пресс-службе канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, он старается не обращать внимания на «болтовню», которая идет из Киева, в том числе от Владимира Зеленского. Глава государства выразил мнение, что украинский лидер находится под серьезным прессом, но, к сожалению, не хочет делать выводов и анализировать обстановку.

В данной ситуации он пытается ему сочувствовать. При этом Лукашенко четко обозначил позицию Минска: республика может быть втянута в конфликт только в одном случае — если ее территория подвергнется прямой агрессии.

Ранее он уже предупреждал, что в случае нападения страна не будет церемониться. Заявление прозвучало после того, как из Киева пригрозили некими последствиями.