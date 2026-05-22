США опубликовали данные о якобы перехвате НЛО истребителями

Согласно рассекреченным США документам об инцидентах с НЛО, ВВС страны поднимали в воздух по меньшей мере 13 истребителей для перехвата неопознанного летающего объекта, напоминающего звезду. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на данные организации The Disclosure Foundation.

"Объект перемещался вертикально вверх и вниз, что непохоже на движение самолета. Он выглядел как большая звезда", - написано в документе.

В тексте также уточняется, что НЛО излучал белый, сияющий свет с синеватым оттенком.

В мае военное министерство США опубликовало на своем сайте американские архивные данные о НЛО. О намерении обнародовать эту информацию объявил в конце апреля президент США Дональд Трамп.