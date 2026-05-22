СМИ: часть стран ЕС настаивает на санкциях против министра нацбезопасности Израиля

Ряд европейских стран настаивают на введении санкций против министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира из-за инцидента с активистами пропалестинской флотилии "Сумуд". Об этом сообщило европейское издание Politico.

Ранее Бен-Гвир опубликовал в X видеозапись прибытия активистов. На этих кадрах видно, как израильские стражи порядка подвергают их унизительному обращению.

По данным Politico, министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард заявила, что необходимо "срочно ввести санкции" против Бен-Гвира, а в Польше заявили, что запретят министру въезд в страну. За введение рестрикций выступил и глава МИД Антонио Таяни.

При этом некоторые другие страны выступили против введения санкций, в том числе глава МИД Чехии Петр Мацинка. Два неназванных представителя ЕС отметили в комментарии изданию, что рестрикции "могут быть политизированы" самим Бен-Гвиром в преддверии октябрьских выборов в Израиле. По их словам, своим "возмутительным видео" министр добивался подобной реакции, так как это был "предвыборный ход".

Вечером 19 мая МИД Израиля сообщил, что все суда очередной флотилии "Сумуд", направлявшейся к берегам сектора Газа, перехвачены, в общей сложности задержаны 430 пропалестинских активистов. Как отметили в МИД, все они должны были прибыть на израильскую территорию и "встретиться со своими консульскими представителями".

Нынешняя акция "Глобальной флотилии "Сумуд" началась в апреле. Участники акции заявили, что их цель - прорвать израильскую морскую блокаду Газы и создать постоянный морской гуманитарный коридор. 18 мая израильский портал Ynet сообщил, что в сотнях километров от израильских берегов в международных водах Армия обороны Израиля начала останавливать суда флотилии. Активистов планировалось переместить на борт специальной плавучей тюрьмы, после чего доставить в израильский порт Ашдод.