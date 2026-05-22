Во Франции заявили, что допрасходы из-за ситуации с Ираном превысили €6 млрд

Конфликт вокруг Ирана обошелся французам дополнительными расходами в размере более €6 млрд. Об этом сообщил глава Минфина Франции Ролан Лескюр газете Financial Times (FT).

По его словам, война против Ирана обернулась для республики подобными непредвиденными затратами, основная часть которых приходится на увеличение процентных платежей. При этом налоговые поступления, как ожидается, будут ниже запланированных.

Париж недавно понизил прогноз экономического роста на 2026 год с 1% до 0,9%, напоминает FT. В первом квартале ВВП Франции стагнировал, а уровень безработицы достиг 8,1%, самого высокого уровня примерно за последние пять лет.

Лескюр также отметил, что французская экономика пока демонстрирует устойчивость благодаря энергетическому балансу, основанному на атомной энергетике, и защитной системе социального обеспечения. Пока речь идет, как сказал собеседник издания, "об оранжевых, а не о красных сигнальных огнях".