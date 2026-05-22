Воевавшие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) латиноамериканские наемники угрожают Чемпионату мира по футболу, который состоится летом этого года в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщается в расследовании «Ленты.ру», посвященному латиноамериканским наемникам.

В частности, авторы материала указывают, что воевавшие на стороне Киева наемники возвращаются в родные страны и активно вербуются местными преступными группировками. Например, эту практику активно проводит мексиканский картель «Новое поколение Халиско» (Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG).

«Последствия расползания наемнического опыта по Латинской Америке могут проявиться уже в ближайшее время. Чемпионат мира по футболу, который пройдет в июне-июле в США, Канаде и Мексике, создаст для наркокартелей, усиленных бывшими наемниками, удобную возможность показать масштаб своих ресурсов и возможностей», — отмечается в тексте.

12 мая представители Белого дома Дональд Трамп хочет превратить Чемпионат мира по футболу 2026 года в площадку для «демонстрации исключительности» в год 250-летия самой страны. При этом президентская администрация опасается за безопасность игр из-за рисков применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).