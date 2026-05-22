Пока вы спали: тайное прозвище Каллас и Лукашенко о болтовне Зеленского

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В ЕС признались, как втайне называют Каллас из-за антироссийской истерии

Член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн рассказал, как главу дипломатии ЕС Каю Каллас называют втайне из-за антироссийской истерии в Европейском парламенте. По его словам, Каллас окрестили маленькой атомной бомбой, способной уничтожить основы безопасности континента, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Зоннеборна в социальной сети X.

"Если Каллас сможет обойти Меркель, Драги и Стубба, которые также рассматривались на эту должность, и, как и желала, станет главным переговорщиком (с Россией. — Прим. ред.) по конфликту на Украине, для нас, европейцев, ситуация может стать крайне опасной. В парламенте мы втайне называем Каллас (и ее взрывоопасную смесь из жажды признания и самонадеянности) "европейским ядерным сценарием": она — наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается", — написал он.

По мнению члена ЕП от Германии, подобная насмешка со стороны европейских парламентариев обусловлена отсутствием всякого дипломатического авторитета у Каллас.

Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии, заявил посол США

Американский посол в Дании Кеннет Хоуэри заявил, что президент США Дональд Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на гренландскую радиостанцию KNR.

"Президент больше не рассматривает применение силы... Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы", - сказал дипломат.

Он отметил, что оптимистично настроен в отношении того, что рабочая группа по Гренландии сможет прийти к решению, которое будет учитывать как опасения американского лидера по поводу безопасности, так и мнение Гренландии и Дании. Это решение также должно предоставить гренландцам широкие экономические возможности.

Лукашенко заявил, что не реагирует на болтовню Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не реагирует на "болтовню" из Киева, в том числе от Владимира Зеленского. Он добавил, что пытается сочувствовать главе киевского режима, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Пул первого".

"Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть. Человек находится под прессом серьезным, выводов, к сожалению, делать не хочет, и анализировать обстановку", - сказал Лукашенко на видео.

Президент также напомнил, что Минск будет втянут в конфликт только в одном случае: если территория Белоруссии подвергнется агрессии.

В Финляндии начинаются крупные учения у российских границ

В Финляндии недалеко от российских границ начинаются крупные сухопутные учения Karelian Sword. В них принимают участие около десяти тысяч военных, сообщает РИА Новости.

Учения проходят в области Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво. В маневрах принимают участие около десяти тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании и США, а также 1,5 тысячи единиц техники.

Кроме того, пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников.

Учения продлятся до 29 мая.

"Объявление войны". На Западе раскрыли, что Германия приготовила для России

Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена" ЕС может втянуть Европу в войну с Россией. Мерц хочет применить к Украине пункт о взаимной помощи, пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

"Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС. <…>. Суть плана состоит <…> в предоставлении военных гарантий безопасности Украине. Это поднимает вопрос, <…> будет ли Европа должна в будущем оказывать Украине помощь, если конфликт обострится еще больше. Ведь Мерц хочет применить к Украине пункт о европейской взаимной помощи согласно статье 42.7 договора ЕС. <…> В чрезвычайной ситуации это может <…> превратить европейскую поддержку в соответствующую ответственность Европы в войне", — говорится в материале.

Как отмечают авторы статьи, инициатива немецкого лидера в итоге может выйти за рамки одних лишь поставок оружия.