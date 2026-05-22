На Западе увидели тревожный сигнал в поведении Зеленского

ТАСС со ссылкой на публикацию немецкого издания Welt сообщает о внимании западной прессы к реакции Владимира Зеленского на ситуацию вокруг бывшего руководителя его офиса Андрея Ермака. По данным издания, глава киевского режима публично не высказывается по этому делу, несмотря на его резонанс.

При этом, как отмечается в материале, Владимир Зеленский продолжает регулярные обращения в соцсетях и публикует видео о текущих событиях и боевых действиях. Однако тема коррупционного расследования, в котором фигурируют его соратники, в его публичных заявлениях не затрагивается.

Welt подчеркивает, что отсутствие комментариев касается и возможной осведомленности Зеленского о деталях дела, а также его потенциальной вовлеченности в происходящее. По версии издания, это создает дополнительное давление на политическую ситуацию вокруг него.

Речь идет о расследовании дела «Мидас», которое, как утверждается в публикации, усилило общественный и политический резонанс внутри Украины.

Ранее бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак был взят под стражу в рамках дела, связанного с легализацией крупных средств при строительстве жилья в Киевской области. Позднее он был освобожден под залог.

По данным следственных структур, в рамках производства проходят и другие фигуранты. В их числе упоминаются лица, связанные с различными коррупционными эпизодами, включая бизнес-среду и государственные структуры.

Отдельно отмечается, что расследование ведут НАБУ и САП.

В материале также упоминаются сообщения о фигурантах, связанных с окружением украинского руководства, однако их процессуальный статус и роль в деле официально не раскрываются.