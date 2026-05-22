Паника на красной дорожке: премьер Венгрии потерялся

Первый официальный визит нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Польшу обернулся неловким эпизодом на торжественной церемонии. Как передают СМИ, политик не смог сразу сориентироваться на красной дорожке, из-за чего возникла заминка с его перемещением по протокольному маршруту.

По данным источников, во время церемонии венгерский премьер не понял, где именно ему следует остановиться и в каком направлении двигаться. Ситуацию пришлось корректировать в режиме реального времени: польский премьер Дональд Туск несколько раз указывал гостю нужное направление.

Инцидент попал на видео и быстро разошёлся в социальных сетях, где вызвал активное обсуждение и многочисленные комментарии. В публикациях отмечалось, что политик выглядел растерянным, но довольно быстро разобрался в происходящем и продолжил участие в церемонии.

В комментариях пользователей также проводились параллели с другими публичными политическими казусами, а сам эпизод стал предметом обсуждения в медиа и соцсетях.

Инцидент с красной дорожкой стал очередным вирусным эпизодом с участием политиков на международных мероприятиях: видео активно распространялось в сети и обсуждалось в контексте протокольных ошибок и организационных накладок на официальных церемониях.