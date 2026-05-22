Сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит атаки на РФ с территории Латвии, показывают, что латвийские власти утратили способность к критическому мышлению. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

© Лента.ру

По его словам, украинские власти каким-то образом смогли убедить Латвию в том, что Москва не сможет выяснить, откуда по ней запускались беспилотники. Эксперт предупредил, что членство в НАТО вряд ли спасет Латвию от ответного удара.

Картаполов объяснил вовлечение Латвии в конфликт с Россией

«Полезно напомнить, что координаты центров принятия решений латвийских военных хорошо известны. И членство этой страны в НАТО не защитит от возмездия. Слушайте, латыши, вы что, с ума сошли? Как украинцы могут говорить вам, что русские не смогут определить, откуда в них стреляли? Вы сумасшедшие», — добавил он.

Ранее СВР России заявила, что командование ВСУ готовит удары по России с территории Латвии. При этом глава МИД прибалтийской республики Байба Браже утверждает, что Рига не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак на Россию.