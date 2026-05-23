Трамп разместил пост, в котором «положил руку» на Гренландию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил на своей странице в социальной сети Truth Social необычное изображение, связанное с Гренландией. На опубликованной картинке представлена панорама столицы острова - города Нуук, причем сам американский лидер изображен на фоне города, положив руку на одну из возвышающихся гор и охватывая взглядом населенный пункт.

Сопровождается пост надписью: «Привет, Гренландия!».

При этом Трамп никак не пояснил, чем именно мотивирована публикация такого снимка и какой смысл он в него вкладывает.

Ранее сообщалось, что посланник Трампа призвал США «вернуть свой след в Гренландии».