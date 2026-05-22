В столице ФРГ появился антироссийский арт-объект

Русский писатель Игорь Мальцев заявил, что в центре Берлина установлен арт-объект с надписью, которую он назвал провокационной. Об этом сообщается в публикации Telegram-канала «Специально для RT».

По словам Мальцева, инсталляция содержит фразу, которую он интерпретирует как направленную против русских - «лучший подарок — мёртвый русский». Объект, как утверждается, позиционируется как художественное высказывание против ненависти и насилия, однако вызвал споры в общественном пространстве.

Автор публикации сравнил реакцию немецких властей на различные публичные лозунги и выразил мнение, что к подобным инсталляциям применяется менее строгий подход, чем к другим формам высказываний.

Также Мальцев сослался на нормы немецкого законодательства, предусматривающие ответственность за разжигание ненависти в публичной среде, и поставил вопрос о границах допустимого в современном искусстве.

Подобные арт-объекты в европейских городах нередко становятся предметом общественных дискуссий о свободе выражения, границах художественной провокации и критериях оценки политически чувствительных инсталляций.