Власти США оценили угрозу распространения лихорадки Эбола в стране

Американские эпидемиологи не видят оснований для беспокойства по поводу риска распространения лихорадки Эбола внутри страны. Такую оценку дали Центры по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США (CDC).

© Газета.Ru

В документе подчеркивается, что до сих пор в США не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом, вызывающим лихорадку Эбола. Более того, специалисты не сталкивались даже с подозрениями на это заболевание. Угроза распространения инфекции в стране оценивается как незначительная.

Чтобы не допустить завоза вируса, с 18 мая США ввели временные ограничения для въезжающих: люди, не имеющие американского паспорта, не могут попасть в страну, если за последние три недели до прилета они посещали Демократическую Республику Конго, Уганду или Южный Судан.

Гражданам США, побывавшим в этих странах, разрешено возвращаться домой только через вашингтонский аэропорт имени Даллеса, где все они проходят обязательный медицинский осмотр.

Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде. По оценкам ВОЗ, число инфицированных достигло 600 человек, из которых 138 не выжили.