На Украине запаниковали от идеи Мерца по членству в ЕС

Украинский историк Марта Гавришко раскритиковала предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца наделить Киев статусом ассоциированного члена Европейского союза (ЕС).

Она высказалась об этом на своей странице в социальной сети X, назвав идею «катастрофой» для украинцев.

«То есть [президент Украины] Владимир Зеленский и дальше будет получать деньги и оружие, а ЕС за счет жизней украинцев будет пытаться стратегически ослабить Россию. Выигрышная ситуация для коррумпированных элит, но катастрофа для простых трудящихся», — написала она.

Ранее французский политик Флориан Филиппо предупредил, что предложение Мерца дать Украине статус ассоциированного члена Европейского союза разорит объединение.

До этого стало известно, что канцлер ФРГ настаивает на ассоциированном членстве Украины в ЕС. Согласно плану, Украина будет участвовать в заседаниях Евросоюза, но не будет иметь права голоса.