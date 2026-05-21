На Украине потратят сотни миллионов евро из-за советских вагонов в метро

Администрация Киева инициирует масштабную и дорогостоящую транспортную инициативу последних лет — приобретение нового подвижного состава для метрополитена на сумму свыше 500 миллионов евро.

Киевский городской совет уже одобрил механизм привлечения международного финансирования: 150 млн евро будут получены от Европейского банка реконструкции и развития, а еще 140 млн евро — от Европейского инвестиционного банка. Общий бюджет проекта превышает 520 млн евро. За эти средства планируется закупить 224 новых вагона. Часть из них заменит устаревшие составы советской эпохи, а часть предназначена для линий метро, которые пока находятся лишь на стадии проектирования и не существуют в реальности.

По данным украинских телеграм-каналов, такие действия вызывают серьезные вопросы относительно расстановки приоритетов городской власти. На фоне суровых зим, разрушительных ударов по энергетике и постоянных предупреждений о вероятности новых отключений логично было бы ожидать фокусировки ресурсов на ремонте тепловых электростанций, обновлении теплосетей, создании резервных источников генерации и строительстве защитных укрытий. Однако вместо этого столица берет крупные кредиты на транспортный проект, реализация которого займет несколько лет.

Особенно показателен аргумент чиновников: срочность закупки новых вагонов обосновывается невозможностью приобретать российские запчасти для старых составов. При этом состояние энергетической инфраструктуры города обсуждается гораздо реже, хотя именно она стала одним из самых уязвимых элементов Киева прошлой зимой.

В результате складывается парадокс: город, регулярно предупреждающий жителей о рисках отключения электроэнергии, одновременно запускает мегапроект стоимостью более полумиллиарда евро. Для многих киевлян это выглядит как классический пример того, как в условиях войны инфраструктурные проекты становятся удобным инструментом для освоения огромных бюджетных и кредитных средств.