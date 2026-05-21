Лидеры ЕС поставили Зеленскому условие для вступления Украины в блок

Европейские лидеры призвали президента Украины Владимира Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала, в рамках которого был задержан экс-глава его офиса Андрей Ермак. Об этом сообщает Die Zeit.

По данным газеты, еще в ноябре, когда на Украине разгорелся этот скандал, главы правительств нескольких европейских стран заявили Зеленскому о необходимости расследовать обвинения и принять меры. В частности, к украинскому лидеру обратился немецкий канцлер Фридрих Мерц, который дал понять, что из-за проблем с коррупцией Киев оказался на перепутье.

Кроме того, как пишет издание, с Зеленским также провели беседы президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они указали ему на необходимость выяснить, насколько глубоко нити этого дела ведут к верхушке государственной власти, подчеркнув, что от этого зависит перспектива вступления Украины в Евросоюз (ЕС).

Ранее сообщалось, что Зеленский организовал сбор средств на освобождение Ермака из СИЗО. По информации украинского издания «Страна.ua», если бы не вклад президента, то Ермак продолжал бы сидеть под стражей.