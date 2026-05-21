Бизнесмен Цукерман вслед за Миндичем подал на Зеленского в суд из-за санкций

Украинский бизнесмен Александр Цукерман, фигурирующий в коррупционном скандале вокруг Тимура Миндича, подал в суд иск об отмене санкций, введенных против него Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"О, Цукерман тоже решил последовать примеру Миндича и подал иск. <...> Говорит, санкции плохие", - написал депутат в своем Telegram-канале, опубликовав данные судебной системы, из которых следует, что иск о признании указа Зеленского от 13 ноября 2025 года противоправным и его отмене должен рассмотреть Кассационный административный суд.

Ранее аналогичный иск подал Миндич. В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (НАБУ и САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с Миндичем. Он покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле. НАБУ заочно предъявило ему обвинения, а также начало публиковать фрагменты записей разговоров в его квартире, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

Пытаясь отгородиться от Миндича на фоне разразившегося скандала, Зеленский в ноябре 2025 года ввел санкции против него и фигурировавшего в скандале Цукермана. При этом меры в отношении них были введены лишь как против граждан Израиля и сроком на три года. Против своих реальных оппонентов Зеленский вводит санкции как против граждан Украины и сроком на 10 лет.