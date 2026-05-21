Лидеры Евросоюза выступили с требованием к Зеленскому

Коррупционный скандал на Украине, в рамках которого на прошлой неделе был задержан бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, все сильнее осложняет политические отношения между Украиной и Европейским союзом. Об этом пишет газета Die Zeit.

© Global look

По информации издания, после того как в ноябре стало известно об этом скандале, главы правительств сразу нескольких европейских стран призвали Зеленского провести полное расследование обвинений и при необходимости принять соответствующие меры. В связи с этим канцлер ФРГ Фридрих Мерц лично связался с Зеленским и в ходе продолжительного телефонного разговора дал понять, что из-за этого коррупционного скандала Украина оказалась на перепутье.

Аналогичные беседы, как указывает Die Zeit, провели президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Было заявлено, что если Украина хочет иметь перспективу вступления в ЕС, необходимо на принципах верховенства права выяснить, насколько глубоко нити этого дела ведут к верхушке государственной власти.

18 мая Ермак вышел под залог из СИЗО, где провел четыре ночи. Неделей ранее украинские антикоррупционные органы предъявили ему обвинение в легализации 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного поселка под Киевом. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен ($3,1 млн). Как писали украинские СМИ, офис Зеленского был вынужден задействовать все возможные ресурсы, чтобы собрать деньги на залог. В итоге, как сообщал журналист Михаил Ткач, на залог собрали больше требуемой суммы - более 154 млн гривен (около $3,5 млн).