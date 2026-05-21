На Эверест поднялось рекордное число людей за день

Оператор экспедиций в Непале Риши Рам Бхандари заявил, что на Эверест поднялось рекордное число людей за одни сутки. Среди них был россиянин Рустам Набиев, который стал первым человеком в мире, покорившим Эверест на одних руках. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Бхандари, 20 мая вершины Эвереста достигли сразу 274 альпиниста — это является мировым рекордом. При этом, акция не была спланирована заранее. Некоторое время вокруг Эвереста бушевала непогода, поэтому альпинисты собирались у подножия горы. В итоге перед Эверестом набралась внушительная очередь. Когда погодные условия наладились, все альпинисты выдвинулись к вершине.

Бхандари также заявил, что реальное число альпинистов может быть даже больше, так как некоторые из них могли еще не сообщить о восхождении в лагерь.

Отмечается, что все альпинисты, кроме одного, шли вместе с проводниками-шерпами и использовали дополнительный кислород в баллонах. Исключением стал альпинист из Эквадора Марсело Сеговия — он совершил восхождение без дополнительного кислорода и помощи.

Среди этих альпинистов был россиянин Рустам Набиев, который первым в мире поднялся на вершину Эвереста на одних руках — в 2015 году он потерял обе ноги после обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске. Сам Набиев рассказал, что хотел показать этим восхождением, что человеку нужно «бороться до конца, пока в нем теплится жизнь».

«20 мая в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества, я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит», — передает его слова «Коммерсантъ».

